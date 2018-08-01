FETÖ ve PKK adına suç işlediği, casusluk yaptığı iddiasıyla hakkında 35 yıl hapis cezası istenen ABD'li rahip Andrew Craig Brunson için yapılan itiraz karara bağlandı. Papazın avukatı İsmail Cem Halavurt, müvekkili hakkındaki "ev hapsi ve yurt dışı çıkış yasağı" kararına ilişkin İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ne itiraz ederken, mahkeme "ev hapsi ve yurt dışı çıkış yasağı"nın devamına oy birliğiyle karar verdi. Kararı itiraz yönünden bir üst mahkeme olarak inceleyen İzmir 3. Ağır Ceza Mahkemesi de Brunson'ın avukatının taleplerini reddetti.
Ev hapsine devam
Etiketler: Ağır ceza mahkemesi , FETÖ , İzmir
- 01 Ağustos 2018, Çarşamba
- Gazete
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