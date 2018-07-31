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’cüler ahaber muhabirine saldırdı

FETÖ’cüler ahaber muhabirine saldırdı
Almanya'da cirit atan üyeleri, Münih'te haber yapmak için bekleyen aHaber muhabiri Rahmi Turan'a küfür ederek saldırdı. Elinde bulunan demir ile Turan'ın başına vurdu. FETÖ'cü, daha sonra kayıplara karıştı. Turan, saldırının ardından polis merkezine giderek şikayetçi oldu.
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