FETÖ’cüler ahaber muhabirine saldırdı

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cirit atan FETÖ
üyeleri, Münih'te
haber yapmak için
bekleyen aHaber
muhabiri Rahmi Turan
'a küfür ederek
saldırdı. Elinde
bulunan demir ile
Turan'ın başına
vurdu. FETÖ
'cü,
daha sonra kayıplara
karıştı. Turan,
saldırının ardından
polis merkezine
giderek şikayetçi
oldu.
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