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Rodos'a kaçmaya çalışan FETÖ üyesi 50 kişi Türkiye'ye getirildi

İçişleri Bakanlığı: 28.07.2018 tarihinde KKTC’den Yunanistan’ın Rodos adasına yasa dışı yollardan kaçmaya çalışırken yakalanan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) firarileri; öğretmen, albay, yarbay, teğmen, astsubay, er, marangoz ve kadınlardan oluşan toplam 50 kişi; arandıkları İl Cumhuriyet Başsavcılıklarınca gerekli yasal işlemlerin yapılması için bugün itibariyle İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü İnterpol Dairesi görevlilerince teslim alındı.

Kaçmaya çalışan FETÖcü 50 kişi Türkiyeye getirildi
AYRINTILAR GELİYOR...
  • 30 Temmuz 2018, Pazartesi 22:19
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