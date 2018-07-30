Önceden terörle anılan şehirler, İçişleri Bakanlığı tarafından atanan başkanlarla bambaşka bir çehreye büründü. Bakan Süleyman Soylu, Twitter hesabından Tunceli Munzur Çayı'ndan fotoğraflar paylaştı. Soylu, "Vatandaşlarımız jet ski, gondol ve sürat motoru ile keyif sürüyor" dedi.
Munzur'da jet değişim
Etiketler: Süleyman Soylu , Tunceli
- 30 Temmuz 2018, Pazartesi
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