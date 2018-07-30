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Munzur'da jet değişim

Munzurda jet değişim
Önceden terörle anılan şehirler, İçişleri Bakanlığı tarafından atanan başkanlarla bambaşka bir çehreye büründü. Bakan , Twitter hesabından Munzur Çayı'ndan fotoğraflar paylaştı. Soylu, "Vatandaşlarımız jet ski, gondol ve sürat motoru ile keyif sürüyor" dedi.
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  • 30 Temmuz 2018, Pazartesi
  • Gazete
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