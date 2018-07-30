Direniş sürecek

Filistin direnişinin sembolü haline gelen ve "Filistin'in cesur kızı" olarak anılan, 17 yaşındaki Ahed Tamimi cezaevinde geçirdiği yaklaşık 8 ayın ardından serbest kaldı. Türkiye hariç tüm dünyanın sessiz kaldığı olayda genç kıza "İsrail askerinin görev yapmasına engel olmak" suçuyla ceza verilmişti. Dün serbest kalan ve bir kahraman gibi karşılanan Tamimi yaptığı basın toplantısında, "Direnişimiz sürecek" açıklamasını yaptı. Bu arada Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da genç kızı telefonla aradı. Erdoğan, Tamimi'yi cesaretinden ve mücadele azminden dolayı tebrik etti.
Hanzala Cesaret Ödülü sahibi 17 yaşındaki "Filistinli cesur kız" Ahed et-Tamimi, yaşadığı Nebi Salih beldesinde kahramanlar gibi karşılandı.
Hanzala Cesaret Ödülü sahibi 17 yaşındaki "Filistinli cesur kız" Ahed et-Tamimi, yaşadığı Nebi Salih beldesinde kahramanlar gibi karşılandı.
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