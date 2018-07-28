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Son dakika! Erdoğan: "Brunson'u hiçbir zaman pazarlık konusu yapmadık"

Başkan Erdoğan, 'ın 'ye yönelik tehditkar açıklamalarından sonra ilk kez konuştu.

Erdoğan: Brunsonu hiçbir zaman pazarlık konusu yapmadık

Başkan Erdoğan'ın açıklamasının satır başları şöyle;

ABD, bu tavrı değiştirmezse gibi güçlü ve samimi bir ortağı kaybedeceğini de unutmamalı.

Aramızda bir pazarlık olmadı. Biz Brunson'u hiçbir zaman pazarlık konusu yapmadık.

Yaptırımlarla Türkiye'te geri adım attıramazsınız.

Tavır değişikliği benim değil 'ın sorunu.

AYRINTILAR GELİYOR...

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  • 28 Temmuz 2018, Cumartesi 01:07
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