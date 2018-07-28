Son dakika! Erdoğan: "Brunson'u hiçbir zaman pazarlık konusu yapmadık"

Başkan Erdoğan'ın açıklamasının satır başları şöyle;

ABD, bu tavrı değiştirmezse Türkiye gibi güçlü ve samimi bir ortağı kaybedeceğini de unutmamalı.

Aramızda bir pazarlık olmadı. Biz Brunson'u hiçbir zaman pazarlık konusu yapmadık.

Yaptırımlarla Türkiye'te geri adım attıramazsınız.

Tavır değişikliği benim değil Trump'ın sorunu.

AYRINTILAR GELİYOR...