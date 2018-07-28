Son dakika: Boğaz'da gemi arızası! Boğaz gemi trafiğine kapatıldı

İstanbul Boğazı'ndan Karadeniz'e açılan gemi arızalanınca İstanbul Boğazı kapatıldı. Kıyı Emniyeti'ne bağlı ekipler arızalanan tankere müdahale ediyor.
GEMİ ARIZALANDI
Yunanistan bandıralı Nissos Therassıa isimli 252 metre uzunluğundaki tanker gemisi arızalandı.
BOĞAZ TRAFİĞE KAPATILDI
Karadeniz'e açılan gemi arızalanınca İstanbul Boğaz'ı kapatıldı. Kıyı emniyetine bağlı römorkorlar arızalanan gemiyi çekerek açığa götürüyor.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.