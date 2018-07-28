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Son dakika: Boğaz'da gemi arızası! Boğaz gemi trafiğine kapatıldı

bandıralı gemi arızalandı. Kıyı emniyeti römorkörleri gemiyi çekerken, boğaz gemi trafiğine kapatıldı.

Boğaz gemi trafiğine kapatıldı

İstanbul Boğazı'ndan Karadeniz'e açılan gemi arızalanınca İstanbul Boğazı kapatıldı. Kıyı Emniyeti'ne bağlı ekipler arızalanan tankere müdahale ediyor.

GEMİ ARIZALANDI

bandıralı Nissos Therassıa isimli 252 metre uzunluğundaki tanker gemisi arızalandı.

BOĞAZ TRAFİĞE KAPATILDI

Karadeniz'e açılan gemi arızalanınca İstanbul Boğaz'ı kapatıldı. Kıyı emniyetine bağlı römorkorlar arızalanan gemiyi çekerek açığa götürüyor.

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  • 28 Temmuz 2018, Cumartesi 09:00
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