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Kazak bükü

Kazak bükü


Yaz tatillerini 9 yıldır aynı otelin yaklaşık 300 metrekarelik özel rezidansında geçiren Nazarbayev, Bodrum koyları ile Yunan adalarını kapsayan 4-5 günlük mavi yoluculuğa çıkacak.
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  • 28 Temmuz 2018, Cumartesi
  • Gazete
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