Yaz tatillerini 9 yıldır aynı otelin yaklaşık 300 metrekarelik özel rezidansında geçiren Nazarbayev, Bodrum koyları ile Yunan adalarını kapsayan 4-5 günlük mavi yoluculuğa çıkacak.
Kazak bükü
Yaz tatillerini 9 yıldır aynı otelin yaklaşık 300 metrekarelik özel rezidansında geçiren Nazarbayev, Bodrum koyları ile Yunan adalarını kapsayan 4-5 günlük mavi yoluculuğa çıkacak.
Etiketler: Bodrum , Nazarbayev
- 28 Temmuz 2018, Cumartesi
- Gazete
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