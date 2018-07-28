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Resmi temaslarda bulunmak üzere Zambiya'nın başkenti Lusaka'ya giden Erdoğan burada açıklamalarda bulundu.

İşte Erdoğan'ın açıklamalarının satır başları:

Zambiya'yı dost bir ülke ve siyasi bir ortak olarak görüyoruz. Tabi bu ilişkilerimizin inşa edileceği ahdi alt yapıyı görmek açısından önemli bir gösterge. TBMM'de Zambiya Dostluk Grubu'muz bulunmaktadır. Dostluk grubunun yeni üyelerini de en kısa sürede belirleyeceğiz. Tabii Zambiya meclisinde de bir dostluk grubunun oluşturulmasını da bekliyoruz. Böylece parlementolar arası sağlam bir ilişki tesis edebiliriz.

Buradan önemli bir yere gelmek istiyorum. 17 milyon Zambiya'nın, 80 milyon bizim nüfusumuz var. Bu önemli bir potansiyeli oluşturuyor. 753 bin km2 sizlerin yüzölçümü, 780 bin km2 de bizim yüzölçümümüz. Bu alanlarda bizler müşterek olarak çok şeyler yapabiliriz. Ticari ve ekonomik ilişkileri ülkelerin potansiyeli ele alındığında en çok işbirliği yapılacak alanlar olarak göze çarpmaktadır. Türk firmaları enerji, yol, konut gibi uluslarası seviyede tecrübe ve prestij sahibidir. Zambiya'da açılan ihalelere katılarak başarılı olacaklarına eminim. Tabi aramızda 2017 yılında gerçekleşen ticaret de çok pasif, 27 milyon dolar. Ben bugün gündeme bir şey getiriyorum. Bugün iş adamlarımızın ve iş adamlarınızın bir toplantısı olacak. Bugüne kadar hiç yapılmamış olan karma ekonomi toplanıtısının ilkini bir an önce yapmak istiyoruz. İş toplantısının ilkini geçtiğimiz Ağustos ayında gerçekleştirdiğimizi mutlulukla öğrendim. Ama bunu devamlı hale getirmemiz lazım. Ayrıca 7. ulusal kalkınma planınızda öncelik verdiğiniz eğitim, tarım, sağlık gibi alanlarda sizlerle beraber hareket etmeye varız.

THY'NİN DİREK SEFERLERİ BAŞLIYOR

Turizm sektörü Türkiye'de çok ileridedir. THY başkanımız da burada. Aralık ayı gibi buraya uçuşlarımızın başlayacağını bana söyledi. Bu Zambiya'nın turizmde bir patlama yapmasını da beraberinde getirir.

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