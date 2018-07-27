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... Gebze'de felaketi! Ekipler seferber oldu

... Gebze ilçesi Ballıkayalar Mevkiinde bulunan seraları ve bahçelerinde çalışan ve yağış nedeniyle kontrol etmeye giden 10 kişi yoğun yağış nedeniyle konteyner ve ağaç üstlerinde mahsur kaldı. Bölgeye arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Mahsur kalanlardan 2'si çocuk 3 kişinin kurtarıldığı öğrenildi

Gebzede sel felaketi! Ekipler seferber oldu

'nde akşam saatlerinde aniden bastıran sağanak yağmur yağışı cadde ve sokaklarda su birikintilerine neden olurken bazı araçlar sularında ilerlemekte güçlük çekti.

İl genelinde akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle kent merkezinde binaların bodrum katlarını ve işyerlerini su bastı. Belediye ekipleri, tıkanan rögar kapaklarını açarak oluşan su birikintilerini gidermeye çalıştı. Kocaeli Devlet Hastanesi acil servisin önünü su bastı.

İtfaiye ekipleri motopomp kurarak hastane önünde biriken suları çekmeye çalıştı.Bazı araç ve motosikletler sular altında kaldı.

10 KİŞİ MAHSUR KALDI
DHA'nın aktardığına göre, Gebze ilçesi Ballıkayalar Mevkiinde bulunan seraları ve bahçelerinde çalışan ve yağış nedeniyle kontrol etmeye giden 10 kişi yoğun yağış nedeniyle konteyner ve ağaç üstlerinde mahsur kaldı.

Bölgeye arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Havadan helikopter de destek veriyor.

Mahsur kalanlardan 2'si çocuk 3 kişinin kurtarıldığı öğrenildi.

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  • 27 Temmuz 2018, Cuma 20:02
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