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Kazakistan Cumhurbaşkanı Bodrum'da! Korumalar eşliğinde denize girdi

Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev (75), 2 gün önce geldiği Bodrum’da tatiline başladı. Kaldığı otelin koyunda korumalarıyla denize giren Nazarbayev, 75 dakika yüzdü. Aralıklarla süren yağmura aldırış etmeyen Nazarbayev, otelin sahilinde yürüyüş yaparken, koruma ordusu ise dikkat çekti.

Koruma ordusuyla denize girdi

Bodrum'a 2 gün önce özel bir jetle, yakınları ve yaklaşık 25 kişilik koruma ordusuyla gelen Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev, bugün öğle saatlerinde, 6 korumasıyla birlikte, kaldığı otelin bulunduğu Zeytinlikahve Koyu'nda denize girdi.

  • 27 Temmuz 2018, Cuma 17:32
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