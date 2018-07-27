Bodrum'a 2 gün önce özel bir jetle, yakınları ve yaklaşık 25 kişilik koruma ordusuyla gelen Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev, bugün öğle saatlerinde, 6 korumasıyla birlikte, kaldığı otelin bulunduğu Zeytinlikahve Koyu'nda denize girdi.
Kazakistan Cumhurbaşkanı Bodrum'da! Korumalar eşliğinde denize girdi
Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev (75), 2 gün önce geldiği Bodrum’da tatiline başladı. Kaldığı otelin koyunda korumalarıyla denize giren Nazarbayev, 75 dakika yüzdü. Aralıklarla süren yağmura aldırış etmeyen Nazarbayev, otelin sahilinde yürüyüş yaparken, koruma ordusu ise dikkat çekti.
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