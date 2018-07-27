Birileri bizi kıskanıyor

ABD Başkanı Donald Trump, "Rahip Brunson'ın uzun süreli tutukluluğu nedeniyle Türkiye'ye geniş yaptırımlar uygulayacağız" diyerek tehdit etti.
Bu sözlerin ardından Erdoğan, Rus lider Putin ile bir araya geldi. "Aramızdaki her türlü dayanışma birilerini de gerçekten kıskandırıyor" dedi.
Bu sözlerin ardından Erdoğan, Rus lider Putin ile bir araya geldi. "Aramızdaki her türlü dayanışma birilerini de gerçekten kıskandırıyor" dedi.
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