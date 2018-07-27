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Birileri bizi kıskanıyor

Trump'ın küstah tehditlerinin ardından Putin ile görüşen Başkan Erdoğan, "Dayanışmamız birilerini kıskandırıyor" dedi

Birileri bizi kıskanıyor
ABD Başkanı , "Rahip Brunson'ın uzun süreli tutukluluğu nedeniyle 'ye geniş yaptırımlar uygulayacağız" diyerek tehdit etti.

Bu sözlerin ardından Erdoğan, Rus lider Putin ile bir araya geldi. "Aramızdaki her türlü dayanışma birilerini de gerçekten kıskandırıyor" dedi.


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