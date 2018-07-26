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Son dakika: 16 eski emniyet müdürü hakkında karar çıktı

15 Temmuz hain darbe girişiminin ardından Ankara Emniyet Müdürlüğü'nde FETÖ'PDY yapılanmasına yönelik yönetilen soruşturmada hakkında dava açılan 16 eski emniyet müdürünün 11'ine hapis cezası verildi

16 eski emniyet müdürü hakkında karar!

15 Temmuz darbe girişiminin ardından Ankara Emniyet Müdürlüğü'nde FETÖ/PDY yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında haklarında dava açılan 16 eski emniyet müdürü hakkında karar çıktı. Mahkeme, 11 sanığı 7 yıl 6 ay ile 10 yıl arasında hapis cezası verdi. 2 sanığın beraat etti. 3 sanığın dosyasını ayrıldı.

  • 26 Temmuz 2018, Perşembe 18:48
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