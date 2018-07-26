15 Temmuz darbe girişiminin ardından Ankara Emniyet Müdürlüğü'nde FETÖ/PDY yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında haklarında dava açılan 16 eski emniyet müdürü hakkında karar çıktı. Mahkeme, 11 sanığı 7 yıl 6 ay ile 10 yıl arasında hapis cezası verdi. 2 sanığın beraat etti. 3 sanığın dosyasını ayrıldı.
Son dakika: 16 eski emniyet müdürü hakkında karar çıktı
15 Temmuz hain darbe girişiminin ardından Ankara Emniyet Müdürlüğü'nde FETÖ'PDY yapılanmasına yönelik yönetilen soruşturmada hakkında dava açılan 16 eski emniyet müdürünün 11'ine hapis cezası verildi
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