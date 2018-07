Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Pekin ziyaretinde dünyanın en büyük bankası Industrial and Commercial Bank of China'nın (ICBC) Başkanı Yi Huiman ile görüştü.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Pekin ziyaretimizin son programında dünyanın en büyük bankası olan Industrial and Commercial Bank of China'nın (ICBC) Başkanı Sayın Yi Huiman ile Türkiye'deki enerji yatırımlarında finansman ve uzun vadeli stratejik işbirliği konularını ele aldık" dedi.

KREDİ PAKETİ MÜJDESİ

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Çinli finans kuruluşlarından, enerji ve ulaştırma sektörü yatırımları için özel sektör, kamu kurumları ve bankalara sağlanacak 3,6 milyar dolarlık kredi paketinin tamamlandığını bildirdi.

Albayrak, Twitter hesabından paylaştığı mesajda, mayıs ayında gerçekleştirdikleri Çin seyahatindeki görüşmelerin meyvesini verdiğini belirtti.

Çinli finans kuruluşlarından, enerji ve ulaştırma sektörü yatırımları için özel sektör, kamu kurumları ve bankalara sağlanacak 3,6 milyar dolarlık kredi paketinin tamamlandığına dikkati çeken Albayrak, "Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

Albayrak, mayıs ayındaki Pekin ziyareti sırasında Uluslararası Çin Endüstri ve Ticaret Bankası (ICBC) Başkanı Yi Huiman ile görüşerek, Türkiye'deki enerji yatırımlarında finansman ve uzun vadeli stratejik iş birliği konularında görüş alışverişinde bulunmuştu.