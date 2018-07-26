Akşam'ın haberine göre, Bir dönem CHP'nin en çok tartışılan isimlerinden biri olan 81 yaşındaki Önder Sav ile hastanede tedavi gören 80 yaşındaki Deniz Baykal değişim için düğmeye bastı. Sav'ın bizzat delegeleri telefonla arayıp imza vermeleri için çağrıda bulunduğu öğrenildi. Sav'ın yüz yüze görüştüğü delegeler ise Kartal Belediyesi'nin Büyükada'da bulunan tesislerinde ağırlanıyor. Burada tatil yapan delegeleri ikna etme görevi 81'lik Sav'a verilmiş.

KARTAL BELEDİYESİ'NİN BÜYÜKADA'DAKİ TESİSLERİNİ MEKAN OLARAK SEÇMİŞ

İkna gücüne güvenen Sav, Muharrem İnce'ye destek veren Kartal Belediye Başkanı Altınok Öz'ün Büyükada'da bulunan Kartal Belediyesi'ne ait tesisleri mekan olarak seçmiş. Delegeleri burada ikna etmeye çalışan Sav'a Kartal Belediye Başkanı Öz de yardımcı oluyor. Sav'ın delegelere vaatlerde bulunduğu öğrenildi.





HALK TV DE DEVREDE

Hastanede tedavi gören Deniz Baykal da Halk TV'yi değişim hareketinin hizmetine sundu. Halk TV'de değişim için adeta propaganda yapılıyor. Muhalifler yeterli imza sayısına ulaştıklarını açıklasa da çekilen imza sayısını kimse kestiremediği için pazar gününe kadar toplayabildikleri kadar imza toplayacaklar.

BAŞKANLARA MARKAJ

Önceki gün Kadıköy ve Adalar Belediye başkanlarının değişim açıklamasının arkasında ise 85 yaşındaki Ali Topuz var. Baykal'ın A Takımı'nda bulunan Topuz'un özellikle Karadenizli başkanlar üzerinde hala ağırlığı bulunuyor.

ÖZGÜR ÖZEL'İN ÜSTÜ ÇİZİLDİ

CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun MYK'da değişikliklere gideceği öğrenildi. Genel Başkan Yardımcısı Özgür Özel'in memleketi Manisa'da 12 delegenin tamamının imza vermesi Kılıçdaroğlu'nu küplere bindirdi. Kılıçdaroğlu, "Delegelerine sahip çıkamayan birinin o koltukta işi yok" dediği öğrenildi. Kılıçdaroğlu'nun Özel, Tezcan gibi ismi ön plana çıkarmayacak.

MUHALİFLERE REST ÇEKTİ

CHP lideri Kılıçdaroğlu kurultay için imzaların toplandığı iddiasına yanıt verdi. Kılıçdaroğlu, "Toplandıysa getirsinler, genel merkez yerinde duruyor" dedi.

DELEGELERE İŞTEN ATMA TEHDİTLERİ

Bu arada hem Kılıçdaroğlu tarafı hem de muhalif grubun delegeleri ikna etmek için ilginç yöntemlere başvurduğu öğrenildi. İki taraf da delegeleri belediyelerde çalışan yakınları üzerinden tehdit ediyor. Kılıçdaroğlu tarafı "İmza verirsen işten atarız", muhalif kanat ise "İmza vermezsen işten atarız" diyor. Delegeler Aziz Kocaoğlu, Erdoğan Toprak ve Tekin Bingöl tarafından bu metotla ikna edilmeye çalışıyorlar.