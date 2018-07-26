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Başkan Erdoğan Johannesburg'ta konuşuyor

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Başkan Erdoğan Güney 'da elçilik hizmet binası açılışında konuşuyor.

İşte Erdoğan'ın konuşmasından satır başları;

"Şu an da gerek büyükelçiler gerek siz misafirlerle birlikte olduğum için farklı heyecan hissediyorum. Bugün büyükelçiliğimizi resmen açıyoruz. Bizleri bugünde yalnız bırakmayan dostlarımıza şükranlarımı sunuyorum. Son zamanlarda 'nin yurt dışındaki diplomatik temsilini güçlendirmek için çaba sarfediyoruz. Bilhassa Afrika'daki temsilciliklerimizde büyük bir mesafe kaydettik."

Büyükelçilik sayılarımız yanında, , Anadolu Ajansı ve gibi kurumlarımızla Afrika'daki varlığımızla daha da artıyoruz. Türkiye dünyanın en yaygın 6. diplomatik temsilcilik konumuna sahip bir ülkedir."

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  • 26 Temmuz 2018, Perşembe 13:53
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