Yol Durumu
  1. Hitler'in ruhu İsrail'de hortladı

Titan vurgunu

Titan vurgunu
İstanbul'da (Bitcoin) üzerinden Titan Saadet Zinciri kuran çete çökertildi. Çete, kripto paralar satın aldırdığı kişileri, uluslararası dahil ediyordu. 40 mağdur, sisteme para yatırdıklarını ancak bir daha geri alamadıklarını iddia ederek şikayetçi oldu. Mağdurların kaybının 50 milyon lirayı bulduğu belirlendi.

EMİR SOMER
Etiketler: , ,
  • 25 Temmuz 2018, Çarşamba
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
YAZARLAR