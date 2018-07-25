Titan vurgunu

İstanbul'da kripto para (Bitcoin) üzerinden Titan Saadet Zinciri kuran çete çökertildi. Çete, kripto paralar satın aldırdığı kişileri, uluslararası titan saadet zincirine dahil ediyordu. 40 mağdur, sisteme para yatırdıklarını ancak bir daha geri alamadıklarını iddia ederek şikayetçi oldu. Mağdurların kaybının 50 milyon lirayı bulduğu belirlendi.
EMİR SOMER
EMİR SOMER
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