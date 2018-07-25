Resmi Gazete'de yayımlanan kararnamelerle, Cumhurbaşkanlığı bünyesinde kurulan Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile İletişim Başkanlığına atamalar yapıldı. Buna göre; Cumhurbaşkanlığı Stratejik ve Bütçe Başkanlığına Naci Ağbal, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığına Prof. Dr. Fahrettin Altun atandı. Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığına ise Fecir Alptekin ve Zafer Çubukçu getirildi.
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