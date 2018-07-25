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Son dakika: Cumhurbaşkanlığı atama kararnamesi yayınlandı

’de yayımlanan kararnamelerle, Cumhurbaşkanlığı bünyesinde kurulan Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile İletişim Başkanlığına atamalar yapıldı

Cumhurbaşkanlığı atama kararnamesi yayınlandı

'de yayımlanan kararnamelerle, Cumhurbaşkanlığı bünyesinde kurulan Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile İletişim Başkanlığına atamalar yapıldı. Buna göre; Cumhurbaşkanlığı Stratejik ve Bütçe Başkanlığına Naci Ağbal, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığına Prof. Dr. Fahrettin Altun atandı. Başdanışmanlığına ise Fecir Alptekin ve Zafer Çubukçu getirildi.

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  • 25 Temmuz 2018, Çarşamba 03:51
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