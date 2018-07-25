Muhalifler: İmzaları topladı

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, kurultay çağrılarına kulaklarnı tıkadı. Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün dün akşam saatlerinde kurultay için yeterli sayıda imzanın toplandığını açıkladı. Tüzün "Olağanüstü Kurultay için gerekli olan yeter sayıda imza an itibariyle toplanmıştır. İmza toplama süresinin bitimi olan Pazartesi günü saat 17.00'ye kadar imza almaya devam edeceğiz. Görmek isteyen 'Yarın saat 11.00'e kadar' değil istediği saatte görebilir" dedi.
CHP ZARAR GÖRÜYOR
CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek Tüzün ise muhaliflere sert tepki gösterdi. Erkek, "Partimiz ciddi zarar görüyor. Algı yaratarak CHP'de süreçler yürütülmez. Eğer gerçekten yeterli imza bulunmuşsa, Genel Merkeze sunarlar ve inceleriz" dedi.
CHP ZARAR GÖRÜYOR
CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek Tüzün ise muhaliflere sert tepki gösterdi. Erkek, "Partimiz ciddi zarar görüyor. Algı yaratarak CHP'de süreçler yürütülmez. Eğer gerçekten yeterli imza bulunmuşsa, Genel Merkeze sunarlar ve inceleriz" dedi.
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