Yol Durumu
  1. Mesut’un değil Cem’in Almanya’sı
  2. İYİ Parti kilitlendi

Muhalifler: İmzaları topladı

Muhalifler: İmzaları topladı
CHP Lideri , kurultay çağrılarına kulaklarnı tıkadı. Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün dün akşam saatlerinde kurultay için yeterli sayıda imzanın toplandığını açıkladı. Tüzün "Olağanüstü Kurultay için gerekli olan yeter sayıda imza an itibariyle toplanmıştır. İmza toplama süresinin bitimi olan Pazartesi günü saat 17.00'ye kadar imza almaya devam edeceğiz. Görmek isteyen 'Yarın saat 11.00'e kadar' değil istediği saatte görebilir" dedi.

CHP ZARAR GÖRÜYOR
Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek Tüzün ise muhaliflere sert tepki gösterdi. Erkek, "Partimiz ciddi zarar görüyor. Algı yaratarak CHP'de süreçler yürütülmez. Eğer gerçekten yeterli imza bulunmuşsa, Genel Merkeze sunarlar ve inceleriz" dedi.

Etiketler: ,
  • 25 Temmuz 2018, Çarşamba
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
YAZARLAR