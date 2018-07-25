Kumpasın merkezi

FETÖ'nün "7 Şubat MİT kumpası"na yönelik soruşturmada, örgütün İstanbul Terörle Mücadele Şubesi D Büro Amirliği'ni kumpas merkezi olarak kullandığı belirtildi. Montaj üssü gibi çalışan büroda sahte belgeler üretildiği ve ses kayıtlarının montajlandığı kaydedildi. FETÖ ekibine verilen talimatın, doğrudan elebaşı Gülen'in de içinde bulunduğu bir heyet tarafından iletildiği öğrenildi.
FATİH ULAŞ
FATİH ULAŞ
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