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Afyon'da yapılan kampın ardından seçimli olağanüstü kongre kararı alan Genel Başkanı , yeniden aday olmayacağını açıkladı. Bunun üzerine partide Akşener'i ikna çalışması başladı. Partililer Akşener'in Beylerbeyi'ndeki evinin önünde toplandı. Aralarında ilçe başkanlarının ve parti yöneticilerinin bulunduğu grup, evin önüne kendilerini zincirleyerek, Akşener'in yeniden genel başkanlığa aday olmasını istedi. Akşener ise kendisini ikna için evde bulunan Genel Başkan Yardımcısı Lütfü Türkkan aracılığı ile bir mesaj gönderdi. Karar verebilmesi için partililerden 72 saat süre talep etti.

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  • 25 Temmuz 2018, Çarşamba
  • Gazete
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