Hitler'in ruhu İsrail'de hortladı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda gündeme ilişkin önemli mesajlar verdi. Erdoğan, Yahudi Devleti Yasası'nı onaylayan İsrail'e sert bir tepki gösterdi. "Bu düzenleme İsrail'in dünyadaki en siyonist, en faşist, en ırkçı devlet olduğunun hiçbir şüpheye yer vermeyecek şekilde ispatıdır. Dünyayı büyük bir felakete sürükleyen Hitler'in ruhu, İsrail'in bazı yöneticileri arasında yeniden hortlamıştır. İslam dünyasını, Hristiyan alemini, sivil toplum kuruluşlarını, medya mensuplarını İsrail'e karşı harekete geçmeye davet ediyoruz" dedi. Başkan Erdoğan dün ayrıca, Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras ile telefonda görüştü. Erdoğan, Çipras'a Atina yakınlarında yaşanan yangın faciasındaki can kayıplarından derin üzüntü duyduğunu belirtti. Görüşmede Erdoğan, Türkiye olarak Yunanistan'a yardıma hazır olduklarını ifade etti. Bu arada Erdoğan ile Rusya lideri Putin'in Güney Afrika'daki BRICS Zirvesi'nde yarın bir araya geleceği duyuruldu.
Başkan Erdoğan, partisinin TBMM'deki grup toplantısına katıldı. Erdoğan, eşi ve oğluyla toplantıya gelen AK Parti Milletvekili Kenan Sofuoğlu'yla buluştu.
Başkan Erdoğan, partisinin TBMM'deki grup toplantısına katıldı. Erdoğan, eşi ve oğluyla toplantıya gelen AK Parti Milletvekili Kenan Sofuoğlu'yla buluştu.
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