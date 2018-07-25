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Bedelli askerlik teklifinin 1. maddesi kabul edildi

TBMM'de bedelli askerlik düzenlemesi görüşmeleri başladı. Yurt dışındakileri ilgilendiren madde kabul edildi

Bedelli askerlik teklifinin 1. maddesi kabul edildi

TBMM'de bedelli askerlik düzenlemesi görüşmeleri başladı. Yurt dışındakileri ilgilendiren madde kabul edildi.

  • 25 Temmuz 2018, Çarşamba 20:58
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