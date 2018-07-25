TBMM'de bedelli askerlik düzenlemesi görüşmeleri başladı. Yurt dışındakileri ilgilendiren madde kabul edildi.
Bedelli askerlik teklifinin 1. maddesi kabul edildi
TBMM'de bedelli askerlik düzenlemesi görüşmeleri başladı. Yurt dışındakileri ilgilendiren madde kabul edildi
- Hatay'da korkutan yangın!
- Bedelli askerlik sonrası profesyonel askerlik gündeme geliyor
- Bordo berelilerin paraşüt eğitiminden özel görüntüler
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.