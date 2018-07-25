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Başkan Erdoğan'ın ziyareti başladı

Başkan özel davet üzerine tarihleri arasında, ülkesine resmi ziyaret gerçekleştiriyor

Başkan Erdoğanın Afrika ziyareti başladı

Başkan , gelen özel davet üzerine ülkesine resmi ziyaret gerçekleştiriyor. tarihleri arasında gerçekleşecek resmi ziyaret, Güney Afrika Cumhuriyeti ve Zambiya'yı kaplıyor.

Erdoğan, 25-27 Temmuz tarihleri arasında Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Johannesburg kentinde düzenlenecek olan BRICS Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılacak.

BRICS üyesi ve diğer davetli ülkelerin liderleriyle de ikili görüşmelerde bulunacak.

Erdoğan ayrıca "BRICS Artı" oturumuna İslam İşbirliği Teşkilatı Zirve DÖnem Başkanı sıfatı ile davet edildi.

28 Temmuz'da ise Başkan Erdoğan Zambiya'ya resmi ziyarette bulunacak. Ziyarette ikili heyetler arası görüşmeler yapılacak.

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  • 25 Temmuz 2018, Çarşamba 21:46
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