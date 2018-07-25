Başkan Recep Tayyip Erdoğan, gelen özel davet üzerine Afrika ülkesine resmi ziyaret gerçekleştiriyor. 25-28 Temmuz tarihleri arasında gerçekleşecek resmi ziyaret, Güney Afrika Cumhuriyeti ve Zambiya'yı kaplıyor.
Erdoğan, 25-27 Temmuz tarihleri arasında Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Johannesburg kentinde düzenlenecek olan BRICS Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılacak.
BRICS üyesi ve diğer davetli ülkelerin liderleriyle de ikili görüşmelerde bulunacak.
Erdoğan ayrıca "BRICS Artı" oturumuna İslam İşbirliği Teşkilatı Zirve DÖnem Başkanı sıfatı ile davet edildi.
28 Temmuz'da ise Başkan Erdoğan Zambiya'ya resmi ziyarette bulunacak. Ziyarette ikili heyetler arası görüşmeler yapılacak.
Başkan Erdoğan'ın Afrika ziyareti başladı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan özel davet üzerine 25-28 Temmuz tarihleri arasında, Afrika ülkesine resmi ziyaret gerçekleştiriyor
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, gelen özel davet üzerine Afrika ülkesine resmi ziyaret gerçekleştiriyor. 25-28 Temmuz tarihleri arasında gerçekleşecek resmi ziyaret, Güney Afrika Cumhuriyeti ve Zambiya'yı kaplıyor.
Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan , Afrika , 25-28 Temmuz , brics
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