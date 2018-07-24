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Son dakika! 'de krizi! Muhaliflerin gerekli imzaya ulaştığı iddia edildi

Son Dakika: 24 Haziran seçimlerinin ardından mağlubiyetin faturasını 'na kesen 'li muhalifler partiyi olağanüstü a götürmek için noter tasdikli imza toplamaya başlamışlardı. Gelen son dakika bilgisine göre kurultayın toplanması için gereken 643 imzaya ulaşıldı...

Flaş iddia: Muhalifler gerekli imzaya ulaştı

Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün, 618 delegenin CHP'de olağanüstü için noter tasdikli imza verdiğini açıklamıştı ve gerekli olan 625 sayısının çok üstünde bir imza toplayacaklarını gün içerisinde ifade etmişti.

AKŞAM SAATLERİNDE AÇIKLAMA YAPILMASI BEKLENİYOR

Sabah'ın CHP kulislerinden son edindiği bilgiye göre imza sayısının 643'e yükseldiği ve Kurultay için gerekli imzaların toplandığı iddia edildi.

Parti içerisinde değişim hareketinin başını çeken isimlerin akşam saatlerinde yeni bir açıklama yapması bekleniyor.

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  • 24 Temmuz 2018, Salı 17:22
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