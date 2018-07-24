CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün, 618 delegenin CHP'de olağanüstü kurultay için noter tasdikli imza verdiğini açıklamıştı ve gerekli olan 625 sayısının çok üstünde bir imza toplayacaklarını gün içerisinde ifade etmişti.

AKŞAM SAATLERİNDE AÇIKLAMA YAPILMASI BEKLENİYOR

Sabah'ın CHP kulislerinden son edindiği bilgiye göre imza sayısının 643'e yükseldiği ve Kurultay için gerekli imzaların toplandığı iddia edildi.

Parti içerisinde değişim hareketinin başını çeken isimlerin akşam saatlerinde yeni bir açıklama yapması bekleniyor.