Madam krizi

24 Haziran sonrası İyi Parti de CHP gibi karışırken, Meral Akşener'in istifa restinin yaşandığı Afyonkarahisar'daki çalıştayda neler olduğu ortaya çıktı. Akşener'in istifa kararının ise geçen hafta Bursa 3. sıradan aday gösterilen Adnan İslamoğulları'nın attığı bir tweet olduğu anlaşıldı. İslamoğulları'nın Akşener'e "Madam" demesi İyi Parti liderini kızdırdı. Akşener, kurmaylarına "Kültürümüzde 'madam' genelev patronuna denir. Bu hadsize haddini bildirmediniz" diyerek istifa kararını aldığını açıkladı. Öte yandan Parti Sözcüsü Aytun Çıray, "Sayın Genel Başkan, hepimizin ortak imza ve teklifleriyle kongrede genel başkan adayı gösterilecektir" açıklamasını yaptı.
DAHA İYİ PARTİ
Meral Akşener'in istifası sosyal medyada da büyük yer buldu:
Akşener yeni parti kuracak: Daha İyi Parti
İnce TAMAM. Karamollaoğlu TAMAM. Demirtaş TAMAM. Meral Akşener de TAMAM...
Mesut Özil Alman milli takımını, Meral Akşener kurduğu partiyi bıraktı. Bizim Kemal Kılıçdaroğlu koltuğu bırakamadı.
Beddua yine ters tepti!
DAHA İYİ PARTİ
Meral Akşener'in istifası sosyal medyada da büyük yer buldu:
Akşener yeni parti kuracak: Daha İyi Parti
İnce TAMAM. Karamollaoğlu TAMAM. Demirtaş TAMAM. Meral Akşener de TAMAM...
Mesut Özil Alman milli takımını, Meral Akşener kurduğu partiyi bıraktı. Bizim Kemal Kılıçdaroğlu koltuğu bırakamadı.
Beddua yine ters tepti!
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