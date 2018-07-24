'Hela'k oldu

CHP'nin son dönemdeki en büyük projesi olan Yalova'daki akıllı tuvalet üç gün dayanabildi. Dünya Tuvaletler Birliği (WTA) hibesiyle yaptırılarak cuma günü törenle hizmete açılan 193 bin TL'lik tuvalet, kimliği belirsiz kişilerce tahrip edildi. Tuvaletin kapı kolu kırıldı, kapılar ve elektrik panosuna zarar verildi. Güney Kore İstanbul Başkonsolosu Keewon Hong, WTA Genel Sekreteri Young Checl Kim ve Güney Koreli temsilcilerinin de katıldığı törenle üç gün önce yapılan tuvaletin tahrip edilmesiyle Yalova'nın CHP'li Belediye Başkanı Vefa Salman isyan etti. VANDALİZM YİNE SAHNEDE
Salman "Daha önce tanıtım panoları, aydınlatma direkleri, tabelalar, çiçeklikler ve banklar da bölgedeki vandalizmden nasibini almıştı. Ne yapsak boş. Biz güzelleştirmeye çalıştıkça birileri gelip mutlaka çomak sokuyor. Kardeş şehrimiz Suwon'un talebiyle WTA tarafından ilimizde hibe olarak yapılan bir hediyeye, her ne olursa zarar vermek kardeş şehrimize yapılmış büyük bir ayıptır" dedi.
193 BİN TL'LİK TUVALET 3 GÜNDE BATTI
İnsanların lüks tuvalete iç çamaşırı attığı görüldü.
Akıllı tuvaletin kabloları kesildi, sistemler çalıştırılamadı.
Tuvaletin kapı kolları kırılarak kullanılmaz hale getirildi.
Salman "Daha önce tanıtım panoları, aydınlatma direkleri, tabelalar, çiçeklikler ve banklar da bölgedeki vandalizmden nasibini almıştı. Ne yapsak boş. Biz güzelleştirmeye çalıştıkça birileri gelip mutlaka çomak sokuyor. Kardeş şehrimiz Suwon'un talebiyle WTA tarafından ilimizde hibe olarak yapılan bir hediyeye, her ne olursa zarar vermek kardeş şehrimize yapılmış büyük bir ayıptır" dedi.
193 BİN TL'LİK TUVALET 3 GÜNDE BATTI
İnsanların lüks tuvalete iç çamaşırı attığı görüldü.
Akıllı tuvaletin kabloları kesildi, sistemler çalıştırılamadı.
Tuvaletin kapı kolları kırılarak kullanılmaz hale getirildi.
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