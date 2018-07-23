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Gelecekle imtihan

1.5 milyon aday, dün heyecanı yaşadı. İsim benzerliği nedeniyle yanlışlıkla 43 kilometre uzaklıktaki okula giden ve sınavı kaçıran gençler ise gözyaşlarını tutamadı...



Türkiye, dün Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) sınavı heyecanı yaşadı. Memur olma hayalini gerçekleştirmek isteyen 1.5 milyon aday, yakınlarıyla birlikte sınava girecekleri okullarda soluğu aldı. Sınavın en trajikomik olayı ise Samsun'da yaşandı. KPSS'ye girmek isteyen 20 öğrenci, sınav için İlkadım'da bulunan 19 Mayıs Anadolu Lisesi'ne gitti. Ancak güvenlikten duydukları karşısında şok geçirdi!
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  • 23 Temmuz 2018, Pazartesi
  • Gazete
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