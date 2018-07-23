Antalya Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) faaliyet gösteren bir köpük fabrikasında yangın çıktı.
DUMANDAN GÖZ GÖZÜ GÖRMÜYOR
Alınan bilgiye göre, Antalya Organize Sanayi Bölgesi 3. kısımdaki Kar-Yapı firmasına ait poliüretan köpük üreten fabrikada yangın çıktı.
Bahçede stoklanmış köpüklerin de tutuştuğu yangından yükselen duman ve alevler çevredekileri korkuttu.
İTFAİYE EKİPLERİNİN MÜDAHALESİ SÜRÜYOR
Fabrika işçileri ve itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın söndürülmeye çalışılıyor.
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