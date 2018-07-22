Çünkü o ülkesini ön plana koyuyor

ABD Başkanı Donald Trump'ın eski başdanışmanı Stephen Bannon önceki gün CNBC kanalına konuk oldu. Delivering Alpha programında ünlü spiker Michelle Caruso- Cabrera'nın sorularını cevaplayan Bannon, Donald Trump'ın güçlü karakteriyle ilgili yorumlarda bulundu. Bannon, Trump'ın stratejilerini yorumladığı konuşmasında Trump'ın güçlü kişiliklere sahip liderlerin etkisine girdiğini ve onların çekiminde kaldığını söyledi.
'ERDOĞAN'I SEVİYOR'
Trump'ın eski stratejisti Bannon, Trump için "Çin lideri Şi'yi seviyor, Erdoğan'ı seviyor" ifadesini kullandı. Trump'ın Putin'i de ilgi çekici bulduğunu belirten Bannon "Çünkü bu kişileri ülkelerinin güçlü liderleri olarak görüyor. Onlar milliyetçi, ülkelerini ilk plana koyuyorlar ve diğerlerinin ne düşündüğüyle ilgilenmiyorlar" dedi.
'ERDOĞAN'I SEVİYOR'
Trump'ın eski stratejisti Bannon, Trump için "Çin lideri Şi'yi seviyor, Erdoğan'ı seviyor" ifadesini kullandı. Trump'ın Putin'i de ilgi çekici bulduğunu belirten Bannon "Çünkü bu kişileri ülkelerinin güçlü liderleri olarak görüyor. Onlar milliyetçi, ülkelerini ilk plana koyuyorlar ve diğerlerinin ne düşündüğüyle ilgilenmiyorlar" dedi.
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