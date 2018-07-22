Anıtkabir'de Atatürk'e hakaret ederken o anları cep telefonuyla kaydedip sosyal medya hesabından paylaşan Safiye İnci ile ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı bir açıklama yaptı.
Başsavcılık, Atatürk'e hakaret ettiği gerekçesiyle Ankara'da gözaltına alınan Safiye İ.'nin, 5186 Sayılı Yasa'ya muhalefet ederek Atatürk'e hakaret ettiği gerekçesiyle tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildiğini bildirdi.
Atatürk üzerinden provokasyon yapan Safiye İnci'ye tutuklama talebi
Atatürk'e hakaret ettiği gerekçesiyle hakkında soruşturma başlatılan ve gözaltına alınan Safiye İnci isimli provokatör tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi.
Anıtkabir'de Atatürk'e hakaret ederken o anları cep telefonuyla kaydedip sosyal medya hesabından paylaşan Safiye İnci ile ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı bir açıklama yaptı.
Etiketler: Safiye İnci
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