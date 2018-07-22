Yol Durumu
  1. Sosyal medyada sanal devriye .

Atatürk üzerinden provokasyon yapan 'ye tutuklama talebi

Atatürk'e hakaret ettiği gerekçesiyle hakkında soruşturma başlatılan ve gözaltına alınan isimli provokatör tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi.

O provokatöre tutuklama talebi!

Anıtkabir'de Atatürk'e hakaret ederken o anları cep telefonuyla kaydedip sosyal medya hesabından paylaşan ile ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı bir açıklama yaptı.

Başsavcılık, Atatürk'e hakaret ettiği gerekçesiyle Ankara'da gözaltına alınan Safiye İ.'nin, 5186 Sayılı Yasa'ya muhalefet ederek Atatürk'e hakaret ettiği gerekçesiyle tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildiğini bildirdi.

Etiketler:
  • 22 Temmuz 2018, Pazar 14:06
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
YAZARLAR