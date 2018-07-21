Kıbrıs Harekatı

Tayyip Erdoğan, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı dolayısıyla KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'ya mesaj gönderdi. Barış Harekatı'nın 44. yıldönümü dolayısıyla Akıncı'yı ve KKTC halkını kutlayan Erdoğan, mesajında şöyle dedi:"Kıbrıs'ta çözüm hedefine ulaşılması, Doğu Akdeniz'in bir güvenlik, istikrar ve işbirliği sahasına dönüşmesine şüphesiz büyük katkı sağlayacaktır. Bu da başta Ada'daki iki taraf olmak üzere, ilgili tüm taraflar ve genel olarak uluslararası toplumun ve dünya barışının menfaatine olacaktır. Türkiye, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni yürüyeceği yolda desteklemeyi, gerek Kıbrıs Adası'nda, gerek Doğu Akdeniz'de barış, özgürlük ve istikrar ortamının teminatı olmayı sürdürecektir."