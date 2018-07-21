47 saniyelik uçuş

Dünyanın en uzun havayolu uçuşu Singapur Changi-New York arasında 18 saat 45 dakika, peki en kısa uçuşunun süresi ne? İskoçlar'ın aralarında 3 kiometreden (1.7 mil) daha az bir mesafe bulunan iki ada arasında gidip gelmek için deniz yoluyla seyahat etme zahmetine katlanamadıkları ortaya çıktı.
Westray ve Papa Westray adaları arasında yapılan seferler, sadece 47 saniye. Longanair havayolu tarafından düzenlenen seferlerde, bilet fiyatı yolcu başına 30 dolar. Fiyata, uçakta verilen hizmetler dahil değil... Normal şartlar altında uçuş yaklaşık 2 dakika sürüyor. Ancak ideal rüzgar ve hava koşullarıyla uçuş süresi 47 saniyeye iniyor. İki ada arasında gidip gelen yolcuların yüzde 30'u, Orkney Adaları Konseyi'nin eğitim hizmetlerinde yer alan çalışanlar. Diğer yolcuları ise İskoç Ulusal Sağlık Hizmeti'nin personeli ve hastalar. Papa Westray adasında sadece 70 kişi yaşasa da, adada 60 arkeolojik kazı alanının da olduğu belirtildi.
Loganair'in, 1960'lardan bu yana iki ada arasındaki uçuşu düzenlediği, 2011'de ise turistler için ek seferler eklediği belirtildi.
Westray ve Papa Westray adaları arasında yapılan seferler, sadece 47 saniye. Longanair havayolu tarafından düzenlenen seferlerde, bilet fiyatı yolcu başına 30 dolar. Fiyata, uçakta verilen hizmetler dahil değil... Normal şartlar altında uçuş yaklaşık 2 dakika sürüyor. Ancak ideal rüzgar ve hava koşullarıyla uçuş süresi 47 saniyeye iniyor. İki ada arasında gidip gelen yolcuların yüzde 30'u, Orkney Adaları Konseyi'nin eğitim hizmetlerinde yer alan çalışanlar. Diğer yolcuları ise İskoç Ulusal Sağlık Hizmeti'nin personeli ve hastalar. Papa Westray adasında sadece 70 kişi yaşasa da, adada 60 arkeolojik kazı alanının da olduğu belirtildi.
Loganair'in, 1960'lardan bu yana iki ada arasındaki uçuşu düzenlediği, 2011'de ise turistler için ek seferler eklediği belirtildi.
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