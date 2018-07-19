Trump'tan Erdoğan'a Brunson çağrısı

ABD Başkanı Donald Trump, tutuklu bulunan Rahim Brunson için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrıda bulundu.

Trump, rahip Andrew Brunson'ın serbest bırakılması için Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın girişimde bulunmasını istedi.

Trump Twitter'dan yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

"Türkiye'nin saygın bir Amerikalı papaz Andrew Brunson'u serbest bırakmaması tam bir utanç. Çok uzun süre tutuklu kaldı. @RT_Erdogan, bu harika Hristiyan koca ve babayı serbest bırakmak için bir şeyler yapmalı. Yanlış bir şey yapmadı ve ailesinin ona ihtiyacı var."