Yol Durumu
  1. O isimler tutuklandı!

Trump'tan Erdoğan'a Brunson çağrısı

ABD Başkanı , ile ilişkisi nedeniyle tutuklu bulunan Rahip Brunson için sosyal medya hesabı üzerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi.

Trumptan Erdoğana Brunson çağrısı

ABD Başkanı , tutuklu bulunan Rahim Brunson için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrıda bulundu.

Trump, rahip 'ın serbest bırakılması için Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın girişimde bulunmasını istedi.

Trump Twitter'dan yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

"Türkiye'nin saygın bir Amerikalı papaz Andrew Brunson'u serbest bırakmaması tam bir utanç. Çok uzun süre tutuklu kaldı. @RT_Erdogan, bu harika Hristiyan koca ve babayı serbest bırakmak için bir şeyler yapmalı. Yanlış bir şey yapmadı ve ailesinin ona ihtiyacı var."

Etiketler: , , ,
  • 19 Temmuz 2018, Perşembe 07:19
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
YAZARLAR