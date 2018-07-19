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Taner İşgören 9 yıl hapis cezasına çarptırıldı

İzmir'de okul servisinde unutulan Alperen Sakin'in ölümüne ilişkin davada servis şoförü Taner İşgören, 9 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Anaokulunun sahibi Yurdagül İşgören ise 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Alperen davasında karar!
AYRINTILAR GELİYOR...
  • 19 Temmuz 2018, Perşembe 19:39
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