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Son dakika: "" grubuna yönelik soruşturmada 30 tutuklama

Soruşturma kapsamında tutuklanmaları talebiyle hakimliğe sevk edilen 30 şüpheli tutuklandı. Aralarında 'ın da olduğu 146 şüphelinin hakimlikteki işlemleri sürüyor

O isimler tutuklandı!

"" grubuna yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınarak adliyeye getirilen 30 şüpheli tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca yürütülen soruşturma doğrultusunda gözaltına alınan ve tutuklanmaları talebiyle hakimliğe sevk edilen 176 şüpheliden 30'unun işlemleri tamamlandı.

Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından sorgulanan 30 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Aralarında Adnan Oktar ve örgüt yöneticilerinin de olduğu 146 şüphelinin hakimlikteki işlemleri ise devam ediyor.

SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ

Adnan Oktar örgütüne yönelik operasyonda, Adnan Oktar'ın da aralarında bulunduğu 176 kişi örgüt kurma, çocuğa cinsel istismar suçlarının da aralarında bulunduğu 7 ayrı suçtan tutuklanmaları talebiyle mahkemeye sevk edilmişti.

Yaklaşık yarım saat hakim karşısında ifade veren Oktar, suçlamaların hiçbirini kabul etmedi.

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  • 19 Temmuz 2018, Perşembe 05:00
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