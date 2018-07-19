Amerika Birleşik Devletleri'nden (ABD) Türkiye'ye yarın gelecek heyet, Hazine ve Maliye Bakanlığıyetkilileriyle İran'a yönelik yaptırımları görüşecek.
ABD'Lİ HEYET YARIN ANKARA'YI ZİYARET EDECEK
ABD'den bir heyet yarın Ankara'yı ziyaret edecek. Heyet Dışişleri ile Hazine ve Maliye Bakanlığı olmak üzere ilgili kurumlarla görüşecek. Ziyarette ABD'nin devreye aldığı İran'a yönelik yaptırımları görüşülecek.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.