Amerika Birleşik Devletleri'nden (ABD) Türkiye'ye yarın gelecek heyet, Hazine ve Maliye Bakanlığıyetkilileriyle İran'a yönelik yaptırımları görüşecek.

ABD'Lİ HEYET YARIN ANKARA'YI ZİYARET EDECEK

ABD'den bir heyet yarın Ankara'yı ziyaret edecek. Heyet Dışişleri ile Hazine ve Maliye Bakanlığı olmak üzere ilgili kurumlarla görüşecek. Ziyarette ABD'nin devreye aldığı İran'a yönelik yaptırımları görüşülecek.