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Son dakika: ’li heyet ’ye geliyor

'nden () 'ye yarın gelecek heyet, Hazine ve yetkilileriyle 'a yönelik yaptırımları görüşecek.

ABD’li heyet Türkiye’ye geliyor

'nden () 'ye yarın gelecek heyet, Hazine ve yetkilileriyle 'a yönelik yaptırımları görüşecek.

ABD'Lİ HEYET YARIN ANKARA'YI ZİYARET EDECEK
ABD'den bir heyet yarın 'yı ziyaret edecek. Heyet Dışişleri ile Hazine ve Maliye Bakanlığı olmak üzere ilgili kurumlarla görüşecek. Ziyarette ABD'nin devreye aldığı İran'a yönelik yaptırımları görüşülecek.

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  • 19 Temmuz 2018, Perşembe 14:44
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