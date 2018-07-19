Siber güvenliğin merkezi Beştepe

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçiş ile birlikte siber güvenlik alanında da Türkiye'yi güçlendirecek bir mekanizma kurma noktasındaki çalışmalarda sona gelindi. Beştepe'ye bağlı çalışacak olan Dijital Dönüşüm Ofisi siber güvenlik alanında politikaları belirleyeceği öğrenildi.
BARIŞ ŞİMŞEK
BARIŞ ŞİMŞEK
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