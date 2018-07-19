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Siber güvenliğin merkezi Beştepe

Siber güvenliğin merkezi Beştepe
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçiş ile birlikte alanında da Türkiye'yi güçlendirecek bir mekanizma kurma noktasındaki çalışmalarda sona gelindi. Beştepe'ye bağlı çalışacak olan Dijital Dönüşüm Ofisi siber güvenlik alanında politikaları belirleyeceği öğrenildi.


BARIŞ ŞİMŞEK
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  • 19 Temmuz 2018, Perşembe
  • Gazete
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