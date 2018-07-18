Önce kadın ve çocuklar

'Yeni dönemde daha etkili, yaşayan ve büyük projelerle dokun, değiştir' sloganı ile kolları sıvayan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın yürütmeyi planladığı çalışmaların detayları netleşmeye başladı. TAKVİM'in edindiği bilgilere göre projelere mağdur kadın ve çocuklarla başlayacak olan Emine Erdoğan, eskisinden daha fazla projeyi himaye ederken, toplumun yaralı, başarılı, üreten, değiştiren kesimlerine devlet başkanı eşi sıfatı ile maddi-manevi destek verecek.
TÜLAY CANBOLAT
TÜLAY CANBOLAT
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