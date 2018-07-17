FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Jandarma Okullar Komutanlığı'ndaki eylemlere ilişkin davada 31 sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.
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Jandarma Okullar Komutanlığı Davası'nda karar
FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Jandarma Okullar Komutanlığı'ndaki eylemlere ilişkin davada 31 sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.
Etiketler: FETÖ
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