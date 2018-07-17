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'İnce'cell!

'na başkaldıran , olağanüstü kurultayını toplamak için harekete geçti. Delegelere gönderip imza istedi

İncecell!
'nin Cumhurbaşkanı adayı , sandıkta yenildi. Yapacak işi kalmayınca gözünü partiye dikti. "'na karşı aday olmam" sözünde ise sadece 20 gün durabildi.
Yandaşları, kurultay için imza toplamaya girişti. Bütün delegelerin cep telefonlarına "Değişim ve Umut" vaadiyle gönderdi. Mesajı alan Kemal Bey, şoka girdi.



NUMARAMI NEREDEN BULMUŞLAR!



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Çekirdeği alın, keyfinize bakın.
CHP'nin başında da bir Rizeli olacak!
Diren Kılıçdaroğlu
BYE BYE Bay Kemal
Bence Başkan'a git, vefalıdır senin koltuğu kurtarır!
Kılıçdaroğlu'nu yedirtmeyiz
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