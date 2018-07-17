'İnce'cell!

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, sandıkta yenildi. Yapacak işi kalmayınca gözünü partiye dikti. "Kılıçdaroğlu'na karşı aday olmam" sözünde ise sadece 20 gün durabildi.
Yandaşları, kurultay için imza toplamaya girişti. Bütün delegelerin cep telefonlarına "Değişim ve Umut" vaadiyle SMS gönderdi. Mesajı alan Kemal Bey, şoka girdi.
NUMARAMI NEREDEN BULMUŞLAR!
SOSYAL MEDYA
Çekirdeği alın, keyfinize bakın.
CHP'nin başında da bir Rizeli olacak!
Diren Kılıçdaroğlu
BYE BYE Bay Kemal
Bence Başkan'a git, vefalıdır senin koltuğu kurtarır!
Kılıçdaroğlu'nu yedirtmeyiz
Yandaşları, kurultay için imza toplamaya girişti. Bütün delegelerin cep telefonlarına "Değişim ve Umut" vaadiyle SMS gönderdi. Mesajı alan Kemal Bey, şoka girdi.
NUMARAMI NEREDEN BULMUŞLAR!
SOSYAL MEDYA
Çekirdeği alın, keyfinize bakın.
CHP'nin başında da bir Rizeli olacak!
Diren Kılıçdaroğlu
BYE BYE Bay Kemal
Bence Başkan'a git, vefalıdır senin koltuğu kurtarır!
Kılıçdaroğlu'nu yedirtmeyiz
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