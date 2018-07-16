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’de değişimin ayak sesleri

üyesi , olağanüstü kurultay için imza sayısının gün sonu 353 olduğunu duyurdu.

CHP’de değişimin ayak sesleri

üyesi Aksünger, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından, "Öğleden sonra Krt Tv'ye çıkarken 250 olan imza sayısı, gün sonu 353 olmuş. Değişim olacak gibi" paylaşımında bulundu.

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  • 16 Temmuz 2018, Pazartesi 22:25
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