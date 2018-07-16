CHP’de değişimin ayak sesleri
CHP PM üyesi Erdal Aksünger, olağanüstü kurultay için imza sayısının gün sonu 353 olduğunu duyurdu.
Etiketler: CHP , Erdal Aksünger , PM
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