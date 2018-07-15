Yoldaş Veysel

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'yla birlikte 25 gün sözde adalet yürüyüşü yapan Veysel Kılıç'ın oğlu Hava Harp Okulu öğrencisi Selahattin Kılıç'ın; ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldığı bildirildi. Kılıç'ın ayrıca, 14 vatandaşı, "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan ise 198 yıl hapis cezası aldığı ifade edildi.

Selahattin Kılıç; Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde yaşanan olaylara ilişkin açılan davada yargılanıyor. Kılıç'ın, "Cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek" suçunu işlediği gerekçesiyle ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası aldığı öğrenildi.



KILIÇ, POLİS VE VATANDAŞLARA ATEŞ ETMİŞ

15 Temmuz Şehitler Köprüsü iddianamesinde; Saat:02.06'da Kuleli Askeri Lisesi Komutanlığı 2. Tabur Komutanı eski Yarbay Turgay Ödemiş emir ve komutası altına giren Selahattin Kılıç'ın; Turgay Ödemiş ve eski binbaşı Ahmet Taştan'ın emri üzerine gişeler bölgesinde toplanan kolluk görevlilerine ve vatandaşlara ateş ettiği bildirildi.



ATEŞ EMRİNİ VEREN TABUR KOMUTANI TURGAY ÖDEMİŞ

İddianamede; saat: 01.55 sıralarında Tabur Komutanı Piyade Yarbay Turgay Ödemiş'in "ateş edilmesi" talimatını vermeye devam ettiği, çömelerek ve yere yatarak mevzi alan şüphelilerin hedef gözeterek ateş etmeye başladıklarına dikkat çekildi.

İddianamede; Saat:02.06 sıralarında Uzman Çavuş Mahir Çubuk'un Anadolu istikameti gişeler bölgesinde toplanan vatandaşlara nişan alarak ateş ettiği ifade edildi.

SELAHATTİN KILIÇ DA; ANADOLU İSTİKAMETİNDE BULUNAN BÖLGEYE GİTMİŞ

İddianamede; Yalova Hava Meydan Komutanlığı'ndan gelen ve Tabur Komutanı Piyade Yarbay Turgay Ödemiş'in, emir ve komutası altına giren Abdullah Sibiroğlu, Ahmet Bayram, Arif Sun, Emre Pehlivan, Enes Karaduran, Kağan Karalürt, Mehmet Furkna Yavuz, Muhammed Aziz Kaçar, Sefa Güzel, Selahattin Kılıç, Seyit Alp Herdem ve Uğur Şahin'in; Turgay Ödemiş ve Ahmet Taştan'ın emri üzerine Anadolu istikametinde bulunan 195751 ve 195755 plakalı araçların bulunduğu bölgeye gittikleri, bu bölgede bulunan şüphelilere dâhil oldukları, gişeler bölgesinde toplanan kolluk görevlilerine ve vatandaşlara ateş ettiklerine dikkat çekildi.



TURGAY ÖDEMİŞ VE AHMET TAŞTAN'A 35 KEZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS CEZASI

İddianamede; 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Anadolu'dan Avrupa'ya geçiş istikametini kapatma ve köprüyü kontrol altına alma görevinin Kuleli Askeri Lisesi Komutanlığı 2.Tabur Komutanı olan yarbay Turgay Ödemiş'e verildiğine dikkat çekiliyor.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde darbeci askerlere ateş emrini veren eski Yarbay Turgay Ödemiş'e 35 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 3 bin 323 yıl, eski Binbaşı Ahmet Taştan'a da 35 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis ile 3 bin 343 yıl hapis cezası verildi.



BAŞSAVCILIK BERAAT KARARINA İTİRAZ ETTİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı beraat kararlarının bozulması için Bölge Adliye Mahkemesi'ne başvurdu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi'ne sunulan esas hakkındaki mütalaada; darbe girişiminin başladığı saatlerde durumu anlayarak silahlarını bırakan tank personeli 5 sanık için beraat talep edildi. 138 sanık hakkında ise müebbet istendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, taleplerine aykırı olarak 39 sanığa verilen beraat kararını temyiz ederek, Bölge Adliye Mahkemesi'nden bu sanıklar hakkındaki hükmün bozulmasını istedi.



KENAN KIRAN / SABAH