Adnan Oktar operasyonunda basılan 100 odalı villa, tapuda arsa görünüyor. İmar planına göre arsada yapı yok. Villanın gerçek sahibi Malatyalı Mustafa A.C.'nin ölümü nedeniyle villayla torunu Sinan C. ilgileniyor. Oktar'la ilgisinin olmadığını iddia eden Sinan C. "Oktar'a villayı kiralamadık. Semih Marangozoğlu'na kiraladık. Kontratımız Semih Marangozoğlu'yla" dedi. Marangozoğlu ise "Adnan hocacılar" olarak bilinen Bilim Araştırma Vakfı'nın üyelerinden biri çıktı.
127 KAMERA ÇIKTI
Özel Harekat birimlerinin katıldığı ve Mali Şube Müdürlüğü'nün yaptığı operasyonda, Çengelköy'deki villada önemli bir ayrıntı kamera görüntülerine yansıdı. Lüks evin kozmik odasına giren polis, villada tüm binayı gözetleyen 127 kamera olduğunu tespit etti
86 PARAVAN ŞİRKET
İstanbul Emniyeti tarafından başlatılan Adnan Oktar grubuna yönelik operasyonda mahkeme, gruba ait 86 şirkete el konulmasına hükmetti. Gruba yönelik araştırmada bazı şirketlerin feshedilip sonra tekrar aynı isimle yeniden açıldığı ifade edildi. Bu yüzden raporda bazı isimlerin iki kez yer aldığı kaydedildi.
4 ÇOCUĞUNU KAPTIRDI
Adnan Oktar operasyonunda Babuna ailesinden 6 kişi vardı. Daha önceki soruşturmalarında da 'müşteki' olarak ifade veren Lütfiye Semin Babuna önemli detaylar verdi. İfadesinde örgütte 4 kızı, bir oğlu ve torununun olduğunu söyleyen Babuna, çocuklarının 14 dükkân, bir çiftlik evi, bir daire, iki otomobili Oktar'a devrettiklerini de iddia etti.
127 KAMERA ÇIKTI
Özel Harekat birimlerinin katıldığı ve Mali Şube Müdürlüğü'nün yaptığı operasyonda, Çengelköy'deki villada önemli bir ayrıntı kamera görüntülerine yansıdı. Lüks evin kozmik odasına giren polis, villada tüm binayı gözetleyen 127 kamera olduğunu tespit etti
86 PARAVAN ŞİRKET
İstanbul Emniyeti tarafından başlatılan Adnan Oktar grubuna yönelik operasyonda mahkeme, gruba ait 86 şirkete el konulmasına hükmetti. Gruba yönelik araştırmada bazı şirketlerin feshedilip sonra tekrar aynı isimle yeniden açıldığı ifade edildi. Bu yüzden raporda bazı isimlerin iki kez yer aldığı kaydedildi.
4 ÇOCUĞUNU KAPTIRDI
Adnan Oktar operasyonunda Babuna ailesinden 6 kişi vardı. Daha önceki soruşturmalarında da 'müşteki' olarak ifade veren Lütfiye Semin Babuna önemli detaylar verdi. İfadesinde örgütte 4 kızı, bir oğlu ve torununun olduğunu söyleyen Babuna, çocuklarının 14 dükkân, bir çiftlik evi, bir daire, iki otomobili Oktar'a devrettiklerini de iddia etti.
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