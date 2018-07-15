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Son dakika: Başkan Erdoğan'dan 'a geçmiş olsun telefonu

Kalın: "’in mesnetsiz şekilde gözaltına aldığı ülkemize dönüyor. Cumhurbaşkanımız kendisini arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti"

Erdoğandan Ebru Özkana geçmiş olsun telefonu

Kalın: "'in mesnetsiz şekilde gözaltına aldığı ülkemize dönüyor. Cumhurbaşkanımız kendisini arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti"

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  • 15 Temmuz 2018, Pazar 23:29
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