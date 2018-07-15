Kalın: "İsrail'in mesnetsiz şekilde gözaltına aldığı Ebru Özkan ülkemize dönüyor. Cumhurbaşkanımız kendisini arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti"
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Kalın: "İsrail'in mesnetsiz şekilde gözaltına aldığı Ebru Özkan ülkemize dönüyor. Cumhurbaşkanımız kendisini arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti"
Ayrıntılar geliyor...
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