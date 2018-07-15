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: Başkan Erdoğan, Anma Programı etkinlikleri için 'da

haberi! Başkan Erdoğan Şehitler Köprüsü'ndeki Anma Programı'na katılmak için 'da. , Kısıklı'daki konutuna geldi. 15 Temmuz hain darbe girişiminin 2'inci yıl dönümü kapsamında yapılacak etkinliklere katılmak üzere İstanbul'a gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kısıklı'daki konutuna geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın evinin çevresinde yoğun güvenlik önlemi alındığı görüldü.

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CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN, KISIKLI'DAKİ KONUTUNA GELDİ

hain darbe girişiminin 2'inci yıl dönümü kapsamında yapılacak etkinliklere katılmak üzere 'a gelen , Kısıklı'daki konutuna geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın evinin çevresinde yoğun güvenlik önlemi alındığı görüldü.


15 Temmuz darbe girişiminin ikinci yılında gerçekleştirilecek '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Töreni' nedeniyle yapılacak etkinlikler için, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Anadolu Yakası ayağında hazırlıklar tamamlandı. Başkan Erdoğan buradaki katılmak için İstanbul'a geldi.

Polis tarafından geniş güvenlik önlemlerinin alındığı alanda, basın mensupları ve görevliler dışarı çıkarılarak köpeklerle arama yapıldı. 15 Temmuz Şehitler Anıtı'nın yakına kurulan sahne çevresi ve basın mensuplarına ayrılan alan bariyerlerle kapatıldı. Alanda Cumhurbaşkanlığı koruma ekibinin yanı sıra, özel hareket polisleri de bulunuyor.

ERDOĞAN'DAN HASTANE ZİYARETİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın annesini hastanede ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'dan İstanbul'a geldi. Erdoğan, 'ndan saat 17.15'te Bağcılar'da bulunan özel bir hastaneye geçti. Erdoğan'ın, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın hastanede tedavi edilen annesini ziyaret ettiği öğrenildi.

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  • 15 Temmuz 2018, Pazar 17:20
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