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CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN, KISIKLI'DAKİ KONUTUNA GELDİ

15 Temmuz hain darbe girişiminin 2'inci yıl dönümü kapsamında yapılacak etkinliklere katılmak üzere İstanbul'a gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kısıklı'daki konutuna geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın evinin çevresinde yoğun güvenlik önlemi alındığı görüldü.





15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün Anadolu girişinde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe teşebbüsünün ikinci yılında yapılacak anma töreni için hazırlıklar tamamlandı. Cumhurbaşkanlığı himayelerinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün Anadolu Yakası'nda düzenlenecek anma töreninin, saat 21.00'de başlaması bekleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, törende halka hitap edecek.





CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN KISIKLI'YA GELDİ

15 Temmuz hain darbe girişiminin 2'nci yıl dönümü kapsamında yapılacak etkinliklere katılmak üzere İstanbul'a gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kısıklı'daki konutuna geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın evinin çevresinde yoğun güvenlik önlemi alındığı görüldü.

Törenin yapılacağı köprünün Anadolu Yakası'nda, 15 Temmuz Şehitler Makamı'nın önündeki alanda hazırlıklar tamamlandı. Tören için saat 14.00'te 15 Temmuz Şehitler Köprüsü trafiğe kapatıldı. Köprü, etkinlik sona erene kadar kapalı kalacak.



Tören alanına Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın halka sesleneceği bir platform kuruldu. Platformun yan tarafında "15 Temmuz Şehitlerimizin Ruhu Şad Olsun", "Bu dava büyük" yazısı dikkati çekerken diğer tarafta da darbe girişiminde şehit edilen 251 kişinin isimleri yer aldı.

Anma töreninin yapılacağı alan bariyerlerle çevrilirken, görev yapacak basın mensupları için de platform kuruldu.



YÜRÜYÜŞ BAŞLADI

15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi Günü kapsamında düzenlenen miting için, vatandaşlar 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki arama noktalarına gelmeye başladı.

15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi Günü Kapsamında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla düzenlenecek mitinge katılmak isteyen vatandaşlar alana gelmeye başladı. Ellerinde Türk Bayraklarıyla köprüye gelen vatandaşlar güvenlik noktasında bekletiliyor.

VATANDAŞLAR TEKNELERLE 15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ'NE AKIN ETTİ

İHA'nın haberine göre, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde gerçekleşecek etkinlik için vatandaşlar teknelerle Yenikapı'dan hareket etti. Vatandaşların Şehitler Köprüsü'ne teknelerle akını havadan görüntülendi.





15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi Günü etkinlikleri çerçevesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katılacağı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne vatandaşlar teknelerle hareket etti. Yenikapı'ya gelen vatandaşlar buradan teknelerle etkinlik alanına adeta akın etti.



ULAŞIM

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilecek buluşmaya vatandaşlar, Beylerbeyi, Üsküdar ve Zincirlikuyu'dan ring seferleriyle taşınacak. Anadolu Yakası'ndan törene gelecek vatandaşlar, Altunizade'den köprüye yürüyebilecek.

Bu arada, Yamanevler-Sancaktepe bölümünün deneme sürüşleri için seferlerine ara verilen Üsküdar-Yamanevler metrosu da bugüne özel hizmet veriyor.

Cumhurbaşkanı kararı doğrultusunda belediyeler ve bağlı kuruluşlarınca yürütülen toplu taşıma yarın saat 06.00'ya kadar ücretsiz sağlanacak.







KUMANYA VE SU DAĞITILACAK

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tören alanında vatandaşlara üç noktadan kumanya dağıtacak. Miting alanına 150 bin su paletlerle dizilecek.

Sahnenin olduğu kısımda basın için bir mobil büfe, personel için bir mobil büfe ve acil durumlar için soğuk araç içerisinde kumanya ve benzeri malzeme bulundurulacak.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki anma programında 47 mobil tuvalet hizmet verecek.



METROBÜS SEFERLERİNE DÜZENLEME

Anma töreni nedeniyle metrobüsün 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden geçişleri de 14.00'ten itibaren yapılamıyor.

Bu nedenle Avrupa'dan Anadolu'ya gidecek yolcular için etkinlik bitimine kadar Zincirlikuyu köprü üzerinden 34Z numaralı araçlar, FSM Köprü güzergahı, Çamlıca bağlantı yolunu kullanarak E5 Karayolu üzerinden Uzunçayır Kavşağı'ndan dönerek Söğütlüçeşme İstasyonu'na gidiyor. Metrobüs araçları Söğütlüçeşme-Zincirlikuyu arası geliş ve gidişlerde aynı güzergahı kullanıyor.





HAFRİYAT KAMYONLARININ TÜRK BAYRAKLI GÖSTERİSİ

Köprü trafiğe kapatılmadan önce darbe girişimini önlemede etkin rol oynayan hafriyat kamyonları, Türk bayraklarıyla süslenerek köprüye geldi. Kamyonlar, korna çalarak köprüyü geçti.

