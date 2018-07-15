Ölüm çetesi tutuklandı

Ankara Gazi Üniversitesi 2. sınıf öğrencisi Şule Çet , 28 Mayıs'ta yanında çalıştığı Çağatay Aksu'ya ait plazanın 20. katından düşerek hayatını kaybetti. İşadamı Aksu ve arkadaşı Berk A., iki kez gözaltına alınıp serbest bırakıldı. Ancak soruşturma dosyasına giren otopsi raporunda Çet'in ölümünden önce ters ilişkiye zorlandığına dair bulgular yer aldı. Ayrıca Çet'in 9 parmağının tırnak altında bir erkeğe ait dokular (deri kalıntısı) ve DNA bulguları tespit edildi.
Çet'in kanında "Uyumayı tetikleyen uyarıcı madde" ile vücudunda boğuşma izlerine de rastlandı. Erkeğe ait doku örnekleri ve DNA bulgularının ise Çağatay Aksu'ya ait olduğu belirlendi. Çet'in düştüğü pencerenin camında, pervazında ve çerçevesinde ise ait parmak izi tespit edilemedi.Bu rapora göre iki zanlı, üçüncü kez gözaltına alındı. Sulh Ceza Hakimliği'nde sorgulanan şüpheliler Çağatay Aksu ile Berk A. tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Çet'in kanında "Uyumayı tetikleyen uyarıcı madde" ile vücudunda boğuşma izlerine de rastlandı. Erkeğe ait doku örnekleri ve DNA bulgularının ise Çağatay Aksu'ya ait olduğu belirlendi. Çet'in düştüğü pencerenin camında, pervazında ve çerçevesinde ise ait parmak izi tespit edilemedi.Bu rapora göre iki zanlı, üçüncü kez gözaltına alındı. Sulh Ceza Hakimliği'nde sorgulanan şüpheliler Çağatay Aksu ile Berk A. tutuklanarak cezaevine gönderildi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.