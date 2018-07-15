Kelepçe çözülecek

Kilolarından şikayetçi olan genç kız, obezite ameliyatından sonra hayatını kaybetti. Operasyonun yapıldığı hastane ise olayla ilgili soruşturma başlattıklarını bildirdi. Acı olay geçtiğimiz 11 Temmuz'da meydana geldi. Sakarya Sapanca'da yaşayan avukat Selin Selem (23) aşırı kilolarından kurtulmak istedi. Obezite ameliyatı olmaya karar verdi. Düzce Üniversitesi Hastanesin'e gitti. Burada midesine kelepçe yerleştirildi. Ancak ameliyattan bir süre sonra enfeksiyon kaptığı belirlendi. Durumu kötüye gitti. Tüm çabalara rağmen yaşamını yitirdi.
Düzce Üniversitesi ise dün kendilerine resmi bir müracaat olmadığı halde idari ve hukuki bir süreç başlattıklarını bildirdi. Rektörlükten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Selin Selem'in vefatından dolayı büyük üzüntü duyuyor, kendisine Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına baş salığı diliyoruz. Yaşanan elim olay ile ilgili olarak üniversitemize yapılan resmi bir başvuru olmamasına rağmen, basında yer alan haberler ihbar kabul edilerek üniversitemiz Tıp Fakültesi Dekanlığı'nca ivedi olarak idari ve hukuki işlemler başlatılmıştır. Varsa sorumlular hakkında gereken tüm işlemlerin yapılacağından herhangi bir şüphe duyulmaması hususu kamuoyuna saygı ile arz olunur.
Düzce Üniversitesi ise dün kendilerine resmi bir müracaat olmadığı halde idari ve hukuki bir süreç başlattıklarını bildirdi. Rektörlükten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Selin Selem'in vefatından dolayı büyük üzüntü duyuyor, kendisine Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına baş salığı diliyoruz. Yaşanan elim olay ile ilgili olarak üniversitemize yapılan resmi bir başvuru olmamasına rağmen, basında yer alan haberler ihbar kabul edilerek üniversitemiz Tıp Fakültesi Dekanlığı'nca ivedi olarak idari ve hukuki işlemler başlatılmıştır. Varsa sorumlular hakkında gereken tüm işlemlerin yapılacağından herhangi bir şüphe duyulmaması hususu kamuoyuna saygı ile arz olunur.
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