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FETÖ'cü Yusuf İnan Ukrayna'dan Türkiye'ye getirildi

MİT, darbe girişiminden sonra yurt dışına kaçan FETÖ'nün sosyal medya uzmanlarından Yusuf İnan'ı Ukrayna'dan Türkiye'ye getirdi.

FETÖcü Yusuf İnan Türkiyeye getirildi
AYRINTILAR GELİYOR...
  • 15 Temmuz 2018, Pazar 18:26
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